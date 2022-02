CATANIA-PAGANESE: nessuna diretta Sky dell’incontro

La Lega Pro rende note le partite della terza giornata di ritorno che saranno trasmesse in diretta su SKY, a pagamento (pay), con le modalità di trasmissione del satellitare e del digitale terrestre. Per quanto riguarda il girone C: Latina-Avellino (Sky Sport 258 Satellitare) e Potenza-Catanzaro (Sky Sport 254 Satellitare). Non figura, quindi, Catania-Paganese in programma martedì sera allo stadio “Angelo Massimino” con fischio d’inizio alle 21:00 e trasmessa esclusivamente da Eleven Sports e 196sports (in quest’ultimo caso solo per i residenti all’estero).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***