CATANIA SOCIAL – Mularoni sempre più meravigliato dai tifosi rossazzurri…

Anche a mezzo stampa, quando ha sostituito per squalifica mister Francesco Baldini, il vice Luciano Mularoni ha avuto modo di elogiare i tifosi rossazzurri per il loro attaccamento al Calcio Catania ed alla squadra. Conta soprattutto l’espressione di vicinanza autentica e d’incoraggiamento tangibile manifestata all’indirizzo dei colori rossazzurri e di chi li indossa, onorando sempre la maglia sia nelle vittorie che nelle sconfitte. Mularoni, non poteva fare a meno di pubblicare sui social una foto che ritrae parte degli oltre cento tifosi rossazzurri giunti sabato pomeriggio ad Avellino malgrado le condizioni meteo proibitive.

Erano lì, sotto la neve, pronti ad urlare con il cuore “Forza Catania”. Mularoni li ha definiti “meravigliosi” per avere, anche in questa occasione, dato dimostrazione di sostegno e supporto. Una garanzia costante per la squadra, auspicando che un numero sempre maggiore di tifosi sia presente sugli spalti del “Massimino”. A cominciare dal confronto casalingo di sabato prossimo con il Monterosi Tuscia.

