CATANIA-VIRTUS FRANCAVILLA: precedenti al “Massimino”, 1 fisso

Etnei vittoriosi ma gare sempre sofferte

Quello in programma sabato sarà il settimo confronto assoluto tra Catania e Virtus Francavilla nel capoluogo etneo. La formazione rossazzurra è riuscita a superare sempre con un gol di scarto la compagine pugliese.

Sul tabellino dei marcatori figurano Dall’Oglio, Di Grazia, Tedeschi, Lodi (2 volte), Sarno, Biondi, Curcio e Pinto : gli ultimi tre hanno contribuito al successo catanese nella sfida forse più complicata, ribaltando lo svantaggio iniziale per 0-2 causato dalle realizzazioni di Perez e Vazquez ai Play Off nel 2020. L’1 settembre 2019 fu decisivo invece Sarno, l’anno precedente la squadra allora allenata da mister Sottil ebbe la meglio soltanto nel finale di partita, grazie a un penalty trasformato con freddezza da Lodi. Prima ancora, altri successi sofferti per i rossazzurri (sotto la prima gestione Lucarelli e con Pulvirenti al timone). Precedenti tutti in favore dell’Elefante tra le mura amiche, ma non sono mai state partite semplici per il Catania.

BILANCIO PRECEDENTI IN SICILIA:

Vittorie Catania: 6

Pareggi: 0

Vittorie Virtus Francavilla: 0

Gol Catania: 9

Gol Virtus Francavilla: 3

Differenza reti: +6

Lega Pro 2016/17 Catania 1-0 Virtus Francavilla

Serie C 2017/18 Catania 1-0 Virtus Francavilla

Serie C 2018/19 Catania 1-0 Virtus Francavilla

Serie C 2019/20 Catania 2-1 Virtus Francavilla

Playoff Serie C 2019/20 Catania 3-2 Virtus Francavilla

Serie C 2020/21 Catania 1-0 Virtus Francavilla

