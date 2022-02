STATISTICHE: Catania molto meglio fuori casa, ora invertire la rotta al “Massimino”

La vittoria del “Romeo Menti” contro la Juve Stabia ha permesso al Catania di riscattare il passo falso di sabato scorso, conquistando tre punti fondamentali in ottica salvezza. Sontuosa la prestazione offerta dall’intera truppa rossazzurra, in grado di espugnare, con pieno merito, il difficile campo campano mantenendo peraltro inviolata la propria porta (circostanza che non accadeva addirittura da sette giornate). In questa travagliata e particolare annata, l’Elefante ha sempre dimostrato di non temere alcun avversario, cercando di reagire, al meglio delle proprie possibilità, alle circostanze avverse ma esprimendosi molto meglio fuori casa che tra le mura amiche.

Con la vittoria di Castellammare salgono infatti a 4 i successi esterni di questa stagione, accompagnati da altrettante sconfitte e 6 pareggi. I 18 punti raccolti in 14 sfide (media di circa 1,3 p.p.) proiettano il sodalizio siciliano al 5° posto per rendimento esterno, con il team etneo che, lontano dalle mura amiche non perde da cinque incontri (ultimo KO al “Francioni” di Latina il 5 Dicembre scorso). Le differenze tra rendimento esterno ed interno sono testimoniate anche dalla differenza reti, visto che, lontano dal “Massimino“, l’Elefante è riuscito a siglare 24 gol subendone 22, invece in casa il team rossazzurro si ferma a 18 centri con una Differenza Reti pari a zero.

Il pessimo andamento interno (da quintultimo posto) è testimoniato inoltre dai 16 punti raccolti in 12 gare casalinghe (media di 1,3) frutto di 5 vittorie, 1 pareggio e ben 6 sconfitte. Considerando inoltre che il Catania non vince sul proprio terreno di gioco dal 12 Dicembre contro il Palermo subendo tre KO consecutivi contro Monopoli (0-2), Catanzaro (1-2) e Picerno (0-1). Lo stadio catanese sembra essere diventato terreno di conquista per molte compagini. Le attenuanti per questo crollo interno sono molteplici, ma in vista dei prossimi impegni casalinghi con Virtus Francavilla e Paganese la squadra dovrà necessariamente invertire questo trend, ritornando a fare punti pesanti tra le mura amiche per dare l’accelerata decisiva.

