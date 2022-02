FIDELIS ANDRIA-CATANIA: probabili formazioni, Baldini applicherà un parziale turn-over?

Le probabili formazioni di Fidelis Andria-Catania, recupero della 21ª giornata del Girone C di Serie C 2021-22 e in programma oggi allo stadio “degli Ulivi” di Andria con fischio d’inizio alle ore 14:30.

Dopo l’esonero di Ciro Ginestra, la panchina della Fidelis è stata affidata ai tecnici Nicola Di Leo e Vito Di Bari. Nel probabile 3-5-2 di partenza dei federiciani, davanti al portiere Saracco agirebbero i difensori Riggio, Alcibiade e Monterisi, con il rientrante Casoli, Urso, Risolo, Gaeta (Ortisi) e Carullo in mezzo e il tandem Di Piazza-Bubas di punta. Non convocati Nunzella e Vandelli.

Per l’impegno odierno mister Francesco Baldini potrebbe applicare un parziale turn-over in virtù dei tanti impegni ravvicinati. L’ipotetico undici di partenza vedrebbe Sala a protezione dei legni, con Albertini, Claiton, Lorenzini e Pinto dietro, Rosaia, Cataldi e Greco a centrocampo e Biondi, Moro e Russotto in avanti. Tra le principali possibili alternative, Zanchi, Monteagudo, Provenzano e Russini. L’unico indisponibile tra le fila etnee è il difensore Pino.

La direzione dell’incontro è affidata a Davide Di Marco di Ciampino, il quale sarà coadiuvato dagli assistenti Antonio D’Angelo di Perugia e Matteo Pressato di Latina e dal IV ufficiale Enrico Gigliotti di Cosenza. Nessuna copertura televisiva dell’incontro, che sarà trasmesso online sulle piattaforme Eleven Sports e 196sports (solo per i residenti all’estero) e, radiofonicamente, su Radio Fantastica (FM 89.2 Catania e provincia).

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***