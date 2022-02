LA SICILIA – Catania stanco e sconfitto, inutili gli assalti finali

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

“Il Catania è stanco: serataccia al Massimino. La Paganese fa il colpo, inutili gli assalti”. Titola così il quotidiano locale, che aggiunge: “Un altro ko interno. Il successo sul Francavilla non trova seguito. Zanini colpisce a freddo la retroguardia e sfiora anche il bis. Di Greco le due migliori occasioni neutralizzate dai campani”. Catania che esce dal confronto stanco e sconfitto. Mentre il “Massimino” dà certezze per la presenza e l’incitamento del pubblico, il Catania accusa la quarta sconfitta interna nelle ultime cinque gare. Dopo il gol “il Catania si scuote, cerca di accelerare in una sera in cui non è veloce come sempre”. La squadra di Baldini “finisce la prima parte della gara pressando a tutto spiano senza riuscire a impensierire, tuttavia, Baiocco”. Assalto finale nella ripresa, ma senza lucidità. “La confusione sotto porta è continua” e non è stata la serata di Moro “che nel finale tenta la sforbiciata, ma becca un avversario”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***