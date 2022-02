MERCATO – Turris, da Perina a Giannone: ecco chi poteva essere rossazzurro negli anni

Vari calciatori attualmente in forza alla Turris sono finiti, negli anni, nel mirino del Catania. A cominciare dall’estremo difensore barese Pietro Perina. I rossazzurri avevano manifestato un concreto interesse nella stagione 2020/21, in occasione della finestra estiva del calciomercato. Non fu trovato l’accordo con il portiere allora in forza al Cosenza, ed il Catania virò su Alessandro Confente e Antonio Santurro. Sempre nel reparto arretrato della Turris è emersa giorni fa l’ipotesi Ciro Loreto, 23enne terzino che sarebbe potuto rientrare in uno scambio con il rossazzurro Andrea Zanchi. Alla fine entrambi sono rimasti nei rispettivi club di appartenenza. Due anni fa c’era anche la possibilità di prelevare il centrocampista Simone Tascone, finito senza squadra dopo la retrocessione d’ufficio del Picerno. Non se ne fece nulla e, anzi, fu la Turris a riuscire ad accaparrarselo. Oggi è uno dei giocatori più forti nel ruolo in Serie C. In avanti, quando mister Raffaele sedeva sulla panchina del Catania, si pensò alla punta Emanuele Santaniello, ma l’Avellino decise di non privarsene. Infine gli etnei furono praticamente ad un passo dall’attuale bomber della squadra corallina Luca Giannone. Nel 2016 il Catania ce l’aveva in pugno. Poi, però, per motivi di natura familiare l’affare sfumò proprio sul più bello e Giannone assunse la decisione di sposare il progetto Casertana. Negli anni successivi il Catania fece qualche altro tentativo per lui, andato però a vuoto.

