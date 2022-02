MINUTAGGIO: Monteagudo il più presente in campo. Chi sale e chi scende

A proposito del minutaggio sin qui raggiunto dai componenti della rosa del Catania, notiamo come il difensore Monteagudo continui ad essere il calciatore rossazzurro ad avere totalizzato più presenze in questa stagione (28). Anche con riferimento al minutaggio viene fuori che l’argentino ha giocato con maggiore frequenza, primo in assoluto il giocatore classe 1995. Secondo gradino del podio nella speciale classifica di riferimento per l’ex Cesena Rosaia davanti all’attuale capocannoniere del girone C Moro.

Alle spalle di quest’ultimo il “motorino” del centrocampo Greco ed il portiere Sala, che ha riconquistato il posto da titolare a difesa dei pali. Si segnalano in forte risalita Biondi e Albertini (sempre più importanti nelle gerarchie di mister Baldini), con il primo che ha rimpiazzato Ceccarelli ed il secondo Calapai, passati rispettivamente alla Juve Stabia ed al Crotone a gennaio. Sale anche Cataldi, scendono Claiton e Provenzano. Ecco nello specifico chi ha messo più minuti nelle gambe finora:

Juan Monteagudo – 2550′ Giacomo Rosaia – 2010′ Luca Moro – 2007′ Jean Freddi Greco – 1881′ Andrea Sala – 1800′ Luca Calapai – 1663′ Simone Russini – 1514′ Giovanni Pinto – 1338′ Luis Maldonado – 1298′ Alessandro Provenzano – 1176′ Claiton – 1147′ Alessandro Albertini – 1140′ Andrea Russotto – 1132′ Leon Sipos – 1016′ Luca Ercolani – 1007′ Kevin Biondi – 977′ Tommaso Ceccarelli – 862′ Andrea Zanchi – 821′ Giuseppe Stancampiano – 810′ Riccardo Cataldi – 772′

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***