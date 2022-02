SERIE C: Play Out, cosa dice il regolamento. Non è detto che vengano disputati. La volata salvezza delle squadre coinvolte

Il Catania è invischiato al momento nella lotta per evitare i Play Out. Lo dicono la classifica e l’unico punto di vantaggio in questo momento sull’ACR Messina, squadra che si dimostra in ripresa. Ma cosa succederebbe nel caso in cui il Catania fosse costretto a ricorrere allo strumento dei Play Out per salvare la stagione sul campo?

Attenendoci al regolamento federale, la disputa degli spareggi per evitare la retrocessione “avviene tra le squadre classificatesi al penultimo, terzultimo, quartultimo e quintultimo posto di ogni girone, secondo la seguente formula: a) la squadra quintultima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra penultima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra penultima classificata; b) la squadra quartultima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra terzultima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra terzultima. classificata; c) a conclusione delle due gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine della regular season del Campionato Serie C. Le squadre che risultano perdenti nelle gare di cui ai punti a) e b), verranno classificate, rispettando l’ordine acquisito nella graduatoria al termine della regular season del Campionato Serie C al terzultimo e penultimo posto e, conseguentemente, retrocederanno al Campionato di Serie D”.

Ma siamo sicuri che i Play Out si disputeranno? Sempre sulla base di quanto si evince dalle norme della FIGC, “La squadra penultima classificata al termine della regular season del Campionato Serie C retrocederà direttamente al Campionato di Serie D, qualora il distacco in classifica dalla squadra quintultima sia superiore a 8 punti. La squadra terzultima classificata al termine della regular season del Campionato Serie C retrocederà direttamente al Campionato di Serie D, qualora il distacco dalla squadra quartultima classificata sia superiore a 8 punti”. Al momento la terzultima (Potenza) è distante 6 lunghezze dalla quartultima (Paganese), mentre la penultima (Fidelis Andria) è a -9 dal quintultimo posto (Messina).

Questa la volata salvezza fino alla 38/a giornata, evidenziando i punti in classifica ed in maiuscolo gli impegni esterni delle rispettive compagini coinvolte nella bagarre:

Monterosi 37 – CATANIA, Monopoli, TURRIS, Juve Stabia, Vibonese, CATANZARO, Virtus Francavilla, FIDELIS ANDRIA, Latina

Juve Stabia 36 – MESSINA, Turris, BARI, MONTEROSI, Catanzaro, TARANTO, Paganese, POTENZA, Virtus Francavilla

*Taranto 34 – Foggia, POTENZA, Avellino, Monopoli, CATANIA, Juve Stabia, MESSINA, Bari, PICERNO

*Catania 33 – Monterosi, VIBONESE, Campobasso, FOGGIA, Taranto, POTENZA, Latina, PALERMO, Messina

*Campobasso 33 – PICERNO, Messina, CATANIA, Latina, FOGGIA, VIRTUS FRANCAVILLA, Vibonese, CATANZARO, Potenza

Messina 32 – Juve Stabia, CAMPOBASSO, Catanzaro, AVELLINO, Latina, FIDELIS ANDRIA, Taranto, Turris, CATANIA

*Paganese 29 – Avellino, VIRTUS FRANCAVILLA, Foggia, FIDELIS ANDRIA, Palermo, Monopoli, JUVE STABIA, Picerno, TURRIS

*Potenza 23 – LATINA, Taranto, PICERNO, Palermo, MONOPOLI, Catania, TURRIS, Juve Stabia, CAMPOBASSO

Fidelis Andria 23 – TURRIS, Latina, PALERMO, Paganese, BARI, Messina, PICERNO, Monterosi, MONOPOLI

*Vibonese 16 – PALERMO, Catania, MONOPOLI, Bari, MONTEROSI, Foggia, CAMPOBASSO, AVELLINO, Catanzaro

*Gare da recuperare: Vibonese-Taranto, Campobasso-Turris, Potenza-Paganese, Avellino-Catania e Palermo-Taranto.

