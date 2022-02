PERINETTI: “Ragazzi come Moro speranza per il futuro della Nazionale”

L’esperto dirigente Giorgio Perinetti si esprime su Luca Moro, attaccante preso dal Sassuolo ma rimasto in prestito al Catania fino a giugno. Queste le sue parole ai microfoni di TMW Radio evidenziate da TuttoCalcioCatania.com: “Moro l’ho fatto prendere al Genoa, inopinatamente sono andato via e non è stato riscattato. Ho sempre visto delle qualità importanti in lui. Un altro giovane italiano, speriamo che il calcio italiano ne produca altri perchè al momento siamo un pò carenti a livello di attaccanti. Questi ragazzi possono essere anche una speranza per il futuro azzurro. Troppo grande il salto dalla C alla A? Non è che deve arrivare al Sassuolo e spaccare il mondo, essere già attaccante da 20 gol in Serie A. E’ un giocatore preso anche per le sue qualità, potenzialità, per la sua prospettiva. Intanto il Sassuolo ha fatto una grande operazione prendendo un ragazzo con delle caratterisiche interessanti anche per l’avvenire. Dovrà avere il suo tempo per crescere, però è un giocatore importante”.

