ASTA: silenzio preoccupante o foriero di novità incoraggianti per il Catania?

Domani, venerdì 11 febbraio, scadrà alle ore 12:00 il termine per presentare le offerte d’acquisizione del ramo sportivo aziendale del Catania dopo la dichiarazionio di fallimento decretata il 22 dicembre scorso. Base d’asta, un milione di euro. Investire sulla società rossazzurra è una grossa opportunità, ma intanto tutto tace. Nella malaugurata ipotesi di asta deserta, il Tribunale ed i curatori fallimentari dovrebbero decidere se estendere l’esercizio provvisorio – attualmente fissato fino al 28 febbraio – oppure spegnere in via definitiva la luce. Silenzio preoccupante o foriero di novità rassicuranti per il futuro etneo? Non resta che attendere. Le offerte dovranno essere accompagnate da una cauzione del 25%, alle 16:00 verranno aperte le buste e, qualora arrivassero più proposte, si procederà alla gara tra i partecipanti avente inizio alle 17:00. L’auspicio è che tutto proceda per il meglio.

