SERIE C: 25/a giornata, le partite in programma. Il match clou è Catanzaro-Avellino

Domenica 6 febbraio, squadre del girone C di Serie C in campo per la 25/a giornata di campionato. Si comincia con Catania e Paganese, entrambe a caccia di punti salvezza, impegnate rispettivamente sui campi di Torre del Greco e Vibo Valentia. Da un lato i rossazzurri dovranno assicurarsi di respingere la minaccia di una forte Turris, reduce dal ko di Monopoli. Dall’altro gli azzurrostellati sfideranno la Vibonese in quello che rappresenta uno scontro diretto in chiave salvezza. Poi, alle 17:30, tutte le altre partite in programma.

Il Bari cerca di allungare ospitando il Messina. Palermo che, dopo il deludente pari interno con il Messina, punta alla conquista dei tre punti a Campobasso. Catanzaro-Avellino è sicuramente il match clou di giornata, davvero interessante per quanto concerne i piani alti della classifica. Riflettori puntati anche sul derby di Puglia Foggia-Fidelis Andria. Gli ospiti proveranno a conseguire un nuovo risultato positivo dopo l’1-1 maturato contro il Catania, mentre il Foggia deve riscattare le recenti tre inattese sconfitte consecutive per rilanciarsi in ottica Play Off. Importante, in tal senso, anche la sfida fra Juve Stabia e Latina. A consolidamento della griglia Play Off, Taranto a caccia di punti rendendo visita al Monterosi Tuscia. Monopoli che, a Picerno, vorrebbe dare continuità alla vittoria di mercoledì. Idem la Virtus Francavilla, che ospita il Potenza.

06.02. 14:30 Turris – Catania

06.02. 14:30 Vibonese – Paganese

06.02. 17:30 Bari – ACR Messina

06.02. 17:30 Campobasso – Palermo

06.02. 17:30 Catanzaro – Avellino

06.02. 17:30 Foggia – Fidelis Andria

06.02. 17:30 Juve Stabia – Latina

06.02. 17:30 Monterosi Tuscia – Taranto

06.02. 17:30 Picerno – Monopoli

06.02. 17:30 Virtus Francavilla Potenza

