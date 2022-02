PAROLA AI TIFOSI – Liotrizzati: “Cittadini, viva Sant’Agata!”

A Catania si festeggia Agata, santa, vergine e martire che occupa sempre un posto speciale nel cuore dei catanesi. In presenza della pandemia non è possibile dare luogo ai tradizionali festeggiamenti. Il pensiero, comunque, è sempre rivolto alla patrona di Catania. Ecco quanto riportano i Liotrizzati, noto gruppo di sostenitori rossazzurri che segue tradizionalmente il Catania dalla Sud: “Oggi sarebbe stata festa grande come sempre, ma a causa di queste restrizioni per la pandemia tutt’ora in atto, siamo costretti a non poterti portare trionfalmente tra le strade della tua città. Ma non per questo oggi il pensiero non è rivolto a te, oggi è pur sempre il tuo giorno, e lo sarà per sempre. CITTADINI, VIVA SANT’AGATA!”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***