SOTTILI (all. Juve Stabia): “Col Catania per dimostrare che a Palermo è stato solo un incidente di percorso”

Brutta sconfitta per la Juve Stabia a Palermo. I prossimi avversari del Catania sono stati sconfitti per 3-1 al “Barbera”, a conclusione di un incontro mal giocato dalle Vespe. Il tecnico gialloblu Stefano Sottili cerca immediato riscatto: “Salvo solamente i primi 20-25 minuti fino al gol del raddoppio su una deviazione sfortunata della barriera. Per il resto abbiamo fatto la peggiore prestazione da quando alleno qui. Il Catania? Che questa batosta meritata ci faccia capire che se pensiamo di essere bravi probabilmente non abbiamo capito cosa mettere in campo. Serve qualcosa in più a livello collettivo e individuale, nel giocare di squadra perchè abbiamo perso lucidità, equilibrio. Sembrava quasi in alcuni momenti del secondo tempo che fosse il Palermo a giocare in superiorità numerica e non noi. Ripeto, è stata una brutta prestazione e dobbiamo avere la capacità di archiviarla dimostrando che si è trattato solo di un incidente di percorso”.

