JUVE STABIA-CATANIA: info biglietti Settore Ospiti

Nota stampa Calcio Catania

Il Calcio Catania rende noto che i biglietti validi per l’accesso al Settore Ospiti (capienza 380 posti) dello stadio “Romeo Menti” in occasione della gara Juve Stabia-Catania, in programma martedì 15 febbraio alle ore 14.30 e valevole per la ventisettesima giornata del campionato Serie C 2021/22 – Girone C, saranno disponibili fino alle ore 19.00 di lunedì 14 febbraio, ai sensi della normativa vigente. I tagliandi del Settore Ospiti, riservati ai possessori di tessera di fidelizzazione del Calcio Catania e solo ed esclusivamente per i residenti nella provincia di Catania, sono in vendita al prezzo unico di € 10 + diritti di prevendita.

CANALI DI DISTRIBUZIONE

in tutte le rivendite autorizzate del circuito Go2 (https://www.go2.it/rivenditori)

A Catania: Box Office – via Giacomo Leopardi, 95

Altre informazioni comunicate dalla Società Sportiva Juve Stabia

Si ricorda che per l’accesso allo stadio Romeo Menti è OBBLIGATORIO essere in possesso del Super Green Pass e mascherina obbligatoria indossata FFP2. Non sarà in nessun modo possibile poter accedere all’impianto senza il possesso, anche in caso di acquisto del relativo tagliando di accesso, del Super Green Pass.

