STAMPA IRPINA: “Avellino-Catania, ecco quando potrebbe essere recuperata”

Neve copiosa su Avellino e conseguente rinvio del match col Catania per impraticabilità del terreno di gioco. Secondo quanto riportano i colleghi di tuttoavellino.it, considerato che il 16 marzo è in programma il turno infrasettimanale di Lega Pro, probabile che la gara possa essere recuperata mercoledì 9 marzo o mercoledì 23 marzo. Meno probabile un recupero lampo con la riprogrammazione del match già per mercoledì 2 marzo. Difficile, anche, che si possa arrivare ad aprile per recuperare la partita.

