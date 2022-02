INFERMERIA: Baldini potrà recuperare qualche acciaccato

Mister Baldini aveva inserito tutti i giocatori nella lista delle convocazioni per la trasferta di Avellino, ma qualche elemento era in forse per via di acciacchi subiti ultimamente, a seguito anche delle numerose gare disputate a distanza ravvicinata. Alla vigilia il tecnico rossazzurro aveva escluso l’impiego ad Avellino di Antonio Piccolo, che si porta dietro un problemino da un paio di settimane (purtroppo gli infortuni del ragazzo non rappresentano una novità, ndr). Inoltre lo stesso Baldini ha motivato le esclusioni di Zanchi e Greco dalla partita di Avellino – rinviata a data da destinarsi – parlando, nel primo caso, di “problema al piede” (prevista per lunedì una ecografia) e, nel secondo, di “brutta distorsione alla caviglia”. Non al 100%, poi, le condizioni fisiche Lorenzini, che sarebbe comunque sceso in campo al “Partenio-Lombardi”, e Cataldi. Entrambi potranno ristabilirsi la prossima settimana in vista del match Catania-Monterosi. Vedremo se almeno uno tra Zanchi e Greco riuscirà a recuperare in tempo per il confronto con la compagine laziale.

