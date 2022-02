STAMPA NAZIONALE – Esposito: “Moro, il Catania attende i tuoi gol”

Luca Esposito per la testata nazionale tuttoc.com si sofferma sull’attaccante Luca Moro, a secco di gol da una serie di partite quando si avvicina il fischio d’inizio di Avellino-Catania: “Sarà un caso, forse non lo è, ma da quando ha firmato per il Sassuolo non ha più timbrato il cartellino contrariamente a quanto accadeva con puntualità svizzera fino a metà gennaio. Un periodo d’appannamento per un ragazzo così giovane, che segnava davvero tutte le domeniche, è assolutamente fisiologico, ma speriamo che il giocatore non abbia già inconsciamente la testa altrove. La vicenda Lucca è emblematica: buon campionato a Palermo, inizio boom a Pisa, primi paragoni irriverenti con annesse valutazioni milionarie e…zero gol negli ultimi mesi. I giovani devono crescere progressivamente, senza pressioni sulle spalle e con grandissima umiltà. Il mondo del calcio è tiranno, si passa dalle stelle alle stalle nel giro di poche settimane e firmare con una società di massima serie deve essere un punto di partenza e non d’arrivo. Il Catania, pur con tutti i suoi mille problemi, ha avuto il merito di dargli spazio e fiducia e attende i suoi gol per centrare gli obiettivi”.

