FUTURO CATANIA: la squadra continua ad onorare la maglia, si attendono sviluppi societari

Mai come oggi il club rossazzurro ha vissuto una situazione d’incertezza totale su tutti i fronti, sia sportivo che societario. L’11 Febbraio sarebbe dovuto essere un giorno di speranza per l’intera comunità sportiva locale che una nuova proprietà potesse insediarsi attraverso l’asta competitiva indetta dalla sezione fallimentare del Tribunale per l’acquisizione del ramo sportivo della defunta SpA. Invece i sogni di gloria sono naufragati dinnanzi alla cruda realtà dei fatti, visto che, all’apertura delle buste, non era pervenuta alcuna domanda di partecipazione. L’assenza di compratori ha avuto delle ripercussioni psicologiche enormi sull’intero universo rossazzurro, con squadra, stampa e tifosi che adesso si chiedono quale sarà il destino del club.

Ancora oggi non è ben chiaro come possa essere risolta la questione societaria, visto che giorno 28 scadrà l’esercizio provvisorio garantito dalla fallimentare e non si hanno notizie certe sul futuro. Ci saranno le risorse economiche per andare avanti anche dopo Febbraio o a fine mese il Catania staccherà definitivamente la spina? Esistono seri imprenditori o gruppi realmente interessati? La sensazione è che verrà indetto un nuovo bando di gara. Non resta che attendere e sperare che al più presto venga fatta chiarezza dallo stesso tribunale etneo.

Intanto la squadra continua il proprio percorso in campionato, onorando la maglia che indossa e rispettando i colori rossazzurri nonostante la complicatissima situazione. Sul piano del gioco e dell’impegno i ragazzi di mister Baldini non sono mai mancati, provando a sovvertire alcune mancanze e lacune tecniche con la grinta e la voglia di lottare su ogni pallone, come testimoniato anche dalla trasferta di Castellammare di Stabia dove gli atleti rossazzurri hanno offerto una lezione di professionalità, espugnando con merito un campo ostico e difficile come quello stabiese.

Lo 0-2 inferto alle Vespe testimonia ancora una volta come questo gruppo di uomini veri avrebbe bisogno di una proprietà forte, in grado di supportarli e spronarli in ogni modo. Nonostante i tantissimi problemi e quattro punti di penalizzazioni complessivamente tolti, gli etnei permangono a metà classifica (13° posto) con 4 lunghezze di vantaggio dai playout e 6 di svantaggio dai playoff. Tutto è ancora in divenire, con il Catania attanagliato per il momento da un limbo d’incertezza che nei prossimi giorni dovrà necessariamente sparire.

