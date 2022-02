CURIOSITA’: terzo clean sheet stagionale per Sala, finalmente porta inviolata

Lo 0-2 di Castellammare di Stabia consente al Catania di tenere inviolata la propria porta. Alla squadra, in generale, non capitava dal medesimo risultato inflitto al Palermo nel derby del 12 dicembre: allora si giocava in casa e difendeva i pali rossazzurri Giuseppe Stancampiano. Andrea Sala, invece, aveva subito reti per l’ultima volta in occasione di Catania-Vibonese, match terminato sull’1-0 il 10 novembre. A distanza di tre mesi, dunque, nuovo clean sheet per Sala in questa stagione. E’ il terzo. Con l’obiettivo di prolungare la striscia positiva nei prossimi impegni. Ad oggi, in questo senso, l’ex portiere dell’Arezzo ha fatto meglio di Stancampiano, a sua volta fermo a due gare senza subire gol ma avendo disputato una decina di partite in meno rispetto al compagno.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***