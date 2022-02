TURRIS fiduciosa verso il match col Catania: “Pronti a rialzarci”

C’è fiducia in casa Turris, quando si avvicina la gara contro il Catania, fissata per domenica pomeriggio allo stadio “Amerigo Liguori”. Dopo l’immeritata sconfitta di Monopoli, il club corallino pubblica sui social alcune foto della rifinitura e la scritta “PRONTI A RIALZARCI!”. La Turris ha perso due delle ultime quattro partite di campionato: oltre quella sopra citata, in casa al cospetto del Taranto, per 1-2 il 22 dicembre scorso, giorno in cui il Tribunale etneo dichiarò il fallimento societario del Calcio Catania. Adesso la truppa guidata da Bruno Caneo cercadi ritrovare immediatamente il feeling con la vittoria.

