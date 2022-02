SERIE C – Ancora Di Bari (all. Fidelis Andria): “Primo tempo sontuoso col Catania, peccato non avere raddoppiato…”

L’attuale allenatore della Fidelis Andria Vito Di Bari, dopo le dichiarazioni del post partita torna sul punto ottenuto contro il Catania, valorizzando una volta di più la prestazione offerta dalla squadra pugliese mercoledì pomeriggio: “Una partita che mi ha lasciato tante cose positive – dice – Primo tempo sontuoso, dove siamo andati oltre le aspettative. Con quattro situazioni da gol, peccato non avere siglato il raddoppio in una di queste. Però ci sta, l’importante è arrivare in zona gol. Di negativo nella gara giocata col Catania non c’è tanto, solo capire il perchè quando si prende uno schiaffo non riusciamo a reagire. E’ una situazione mentale, evidentemente. Alleno ragazzi eccezionali, stiamo lavorando con molta spensieratezza e l’ambiente si sta ricompattando per salvare la categoria. Ai ragazzi serve solo una scintilla per liberarsi definitivamente e divertirsi”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***