VERSO TURRIS-CATANIA: gara da “quasi ex” per Zanchi, scenderà in campo?

“Fino al 30 gennaio era praticamente un giocatore della Turris”. Parole pronunciate nei giorni scorsi dal Direttore Sportivo del Catania Maurizio Pellegrino, nel corso della trasmissione televisiva ‘Corner’, su Telecolor. Poi, però, l’affare è saltato con i corallini che non si sono privati di uno dei terzini attualmente presenti nell’organico di Caneo che avrebbe liberato il posto per Andrea Zanchi, il 23enne Ciro Loreto. Zanchi sarebbe stato dunque vicinissimo ad affrontare proprio la squadra rossazzurra da freschissimo ex dell’incontro. Invece è ancora a disposizione di mister Francesco Baldini e attende di scendere in campo per la seconda volta nel 2022, dopo avere totalizzato qualche minuto a Bari subentrando al 91′ a Freddi Greco. Vedremo se domenica scalderà nuovamente la panchina, oppure Baldini gli concederà un’opportunità dal 1′ o a partita in corso.

