TURRIS-CATANIA: Settore Ospiti, c’è l’ok del GOS. Info prevendita biglietti

Comunicati termini e modalità della prevendita dei biglietti validi per assistere alla gara di campionato contro il Catania in programma domenica 6 febbraio (ore 14.30) allo stadio “Amerigo Liguori” di Torre del Greco. E’ arrivato l’ok da parte del GOS. I tagliandi del Settore Ospiti sono in vendita al prezzo unico di € 10 + diritti di prevendita.

CANALI DI DISTRIBUZIONE

Online sul sito go2.it

e in tutte le rivendite autorizzate del circuito Go2

A Catania: Box Office – via Giacomo Leopardi, 95

Altre informazioni comunicate dalla Società Sportiva Turris Calcio

Si ricorda che per l’accesso allo stadio è richiesto il possesso della Certificazione verde Covid-19 in corso di validità attestante l’avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov2 da ciclo primario o la guarigione dall’infezione (cosiddetto “Green pass rafforzato”), non essendo più sufficiente la sola effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo in prossimità dell’evento.

In assenza di tale certificazione non sarà consentito l’accesso all’impianto e non maturerà alcun diritto al rimborso del biglietto eventualmente già acquistato. Restano valide le esenzioni per i minori di anni 12 e per i possessori di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti dal Ministero della Salute. Obbligatorio, inoltre, indossare una mascherina di tipo FFP2 (o di qualità superiore) a protezione delle vie respiratorie per tutto il tempo di permanenza all’interno dello stadio.

