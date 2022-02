ZANCHI: “Continuiamo a sommare punti e vittorie. Catania, ho sempre avuto voglia di restare. Avanti con entusiasmo”

Prima rete stagionale per Andrea Zanchi. Suo il gol che mette definitivamente la parola fine al vittorioso incontro di Torre del Greco. Queste le parole del laterale sinistro rossazzurro evidenziate da TuttoCalcioCatania.com:

“Sono molto contento perchè era da un pò che non giocavo, quindi fa piacere essere entrato, dando una mano alla squadra trovando il gol in una partita ben giocata. Era difficile anche subentrare, essendo i ritmi molto alti. E’ stata una partita oggettivamente bella da vedere, ben giocata da tutt’e due le squadre, siamo stati bravi a sfruttare alcune ripartenze. Dopo la traversa di Albertini ed il gol la partita si è messa in discesa. Loro malgrado l’inferiorità numerica e fossero sotto di due reti hanno tentato il tutto per tutto, provando a riprendere il risultato a tutti i costi, giocando anche con forza d’inerzia. C’è sempre un rischio in questi casi. In occasione del mio gol sottolineo il rilancio di Sala, poi un errore del loro difensore mi ha permesso di presentarmi davanti al portiere”.

“Mercato? E’ un periodo sempre un pò particolare in cui si presentano delle opportunità. Abbiamo valutato insieme al Direttore in base alle situazioni venutesi a creare. Da parte mia c’è sempre stato massimo impegno, serietà e la voglia di rimanere a Catania perchè mi trovo bene, questo è il secondo anno che sono qui e con mia moglie e figli stiamo benissimo. Il mercato adesso è chiuso e si guarda avanti con entusiasmo. Obiettivo salvezza più vicino? Ragioniamo partita per partita, dobbiamo continuare a sommare punti e vittorie in vista della possibile penalizzazione per raggiungere la salvezza prima possibile”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***