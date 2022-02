CATALDI: “Sono contento ma posso fare ancora meglio, pago un pò d’inesperienza”

Alcune dichiarazioni rilasciate nel post gara dal centrocampista del Catania Riccardo Cataldi. Ecco quanto evidenziato da TuttoCalcioCatania.com:

“Sottolineo la prestazione della squadra. Abbiamo fatto tutto quello che serviva per disputare una grande prova e vincere, che era la cosa più importante e ci serviva. Abbiamo ribadito che noi in questo campionato ci siamo, nonostante alterniamo grandi partite a prestazioni meno buone andiamo in qualsiasi campo per provare a vincere e mettere in difficoltà l’avversario. Siamo partiti con quattro 20001 e un ’99, c’era molta gioventù nel rettangolo verde. Ma siamo giovani vecchi nel senso che sappiamo come gestire le situazioni, inoltre i compagni più esperti ci danno una mano e siamo fortunati in questo”.

“I miei primi mesi sono stati un pò particolari, non avevo molto spazio ma ogni allenatore fa le sue scelte. Il mister adesso mi sta dando maggiore spazio e sono molto felice, cerco di fare il massimo per tenermi stretto questo posto. Sono contento per quanto espresso finora, ma posso fare ancora meglio. Mi dispiace saltare la prossima gara per squalifica perchè mi sento bene fisicamente. Per fortuna poi ci sarà il turno infrasettimanale e, quindi, avrò la possibilità di rigiocare subito. Devo stare più attento perchè ho preso tante ammonizioni, un pò di inesperienza magari la pago perchè ho 20 anni ma bisogna migliorare. Un play deve avere sia la fase offensiva che soprattuto quella difensiva, cerco di mettermi a schermo davanti la difesa, col tempo migliorerò anche in questo”.

