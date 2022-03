ANGELOZZI: “Stipendi non pagati? Giocatori vanno aiutati. Mancini, ho qualche perplessità”

Il dirigente del Frosinone Guido Angelozzi, ex rossazzurro, interviene ai microfoni della trasmissione televisiva ‘Corner’, su Telecolor. Ecco le dichiarazioni riprese da TuttoCalcioCatania.com:

“Maurizio Pellegrino ha dimostrato di essere un dirigente in gamba. Il Catania è un grande gruppo, con tutte le difficoltà i ragazzi, insieme ad allenatore e staff, dimostrano di essere professionisti attaccati alla causa. Bisogna dargliene atto e ringraziarli. Ho letto che non prendono lo stipendio da tanto tempo, parliamo di stipendi che sono bassi in Serie C. Vivere per portare avanti la famiglia è difficile. Conosco un giocatore del Catania che ho avuto a Bari, Claiton, ragazzo meraviglioso che fa gruppo. So quello che può dare e, vedendo la squadra, sono bravi tutti”.

“Io penso che il pensiero di arrivare ai playoff sia giusto farlo. Si sono salvati sul campo, bisogna fargli un applauso e quel che viene dopo sarebbe tutto di guadagnato. Io credo però che sia più importante la società in questo momento. Non voglio mettere il dito nella piaga perchè la squadra sta dando tutto. Se arrivasse ai playoff sarebbe un’altra situazione bellissima, i calciatori dimostrerebbero di essere professionisti al mille per mille. Si è interessato il solo Mancini al Catania. Non lo conosco personalmente. Adesso firmerà il rogito. Io ho vissuto una situazione del genere con i curatori a Bari, furono molto vicini alla squadra. Ricordo una stagione sfortunata ma bella, arrivando in semifinale playoff e poi siamo usciti. Però nel Catania vedo che questa squadra è stata abbandonata un pò da tutti, a parte quei pochi dirigenti rimasti. Non so se questo Mancini è in grado di gestire una città e squadra come Catania. Ho qualche perplessità, devo essere sincero. E’ entrato in due società e le cose sono andate male, non aggiungo altro”.

“Per fare una stagione importante servirebbe per me un budget da almeno 7-8 milioni di euro. A Catania non si può scherzare, non è una piccola città. E poi ci sono i tre milioni del debito sportivo. Mi aspetto che venga pagato subito qualche stipendio almeno, non so cosa tecnicamente la curatela potesse fare in questo senso, in ogni caso se Mancini firma il rogito andrebbe subito soddisfatta la squadra e chi lavora per il club. Spero che Mancini abbia la forza di portare avanti la società. Sono molto amareggiato per il Catania perchè ho giocato lì, ho fatto il direttore, ho tanti amici e mi duole il cuore nel vedere questa situazione. Tutti dovrebbero secondo me aiutare i ragazzi”.

