AVELLINO 0-1 CATANIA: gli highlights della partita

Il filmato di Eleven Sports (dal canale Youtube di ‘AV LIVE’) contenente le azioni salienti del match, valevole per il recupero della 29/a giornata del girone C di Serie C, vinto dal Catania contro l’Avellino allo stadio “Partenio-Lombardi” con il risultato di 0-1.

I rossazzurri trovano la via della rete al minuto 63 con l’attaccante Leon Sipos, abile ad inserirsi e fulminare con un bel diagonale il portiere biancoverde. Molto bene nella circostanza anche l’autore dell’assist, Cataldi, attraverso una giocata pregevole. Irpini che creano occasioni per andare a segno ma, malgrado la superiorità numerica causata dall’espulsione di Lorenzini nel secondo tempo, non riescono a perforare l’attenta difesa catanese, guidata a protezione dei pali da Stancampiano.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***