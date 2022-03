AVV. GUARNACCIA: “Bando simile al precedente ma ora c’è una manifestazione d’interesse. Su Mancini, cauzione ed esercizio provvisorio…”

L’avv. Francesco Guarnaccia, esperto di diritto fallimentare, nel corso della trasmissione ‘Sport Sicilia Preview’ in onda su Telecolor ha parlato del nuovo bando indetto dal Tribunale per l’acquisizione del ramo sportivo aziendale del Catania Calcio:

“Nell’ipotesi di proroga dell’esercizio provvisorio, avevo ventilato l’ipotesi in cui autonomamente sarebbe potuta arrivare una manifestazione d’interesse rispetto all’acquisto del ramo e che si sarebbe verificato il mercato per l’apertura di una possibile gara in caso di presentazione di offerte validamente efficaci. Questo si sta verificando perchè la società di Mancini ha presentato una manifestazione d’interesse accompagnata dal versamento di una cauzione e su questa base il Tribunale deve verificare l’ipotesi che ci possa essere un’offerente che presenti una proposta migliorativa per un’eventuale gara“.

“Allo stato la cauzione non ritengo sia vincolata. E’ una fattispecie non molto ricorrente, ma in qualche modo mi sento di poterla paragonare alla modalità con cui la Sigi comprò il pacchetto azionario del Calcio Catania qualche anno fa. Perchè Finaria allora ricevette una manifestazione d’interesse se non ricordo male cauzionata, anche lì si avviò una procedura di gara e Sigi fu l’unica compagine a presentare un’offerta. L’ipotesi è simile, anche se non siamo all’interno di un concordato ma di una procedura fallimentare. Poco cambia nella sostanza. La cauzione presentata dalla società di Mancini è dimostrativa della serietà della manifestazione d’interesse, però poi la società dovrà presentare l’offerta irrevocabile d’acquisto e in quel caso ci sarebbe una cauzione a fondo perduto. Non ritengo che, allo stato, questa cauzione sia in effetti a fondo perduto“.

“La Curatela si riserva di chiarire agli eventuali offerenti le modalità di svolgimento di questa eventuale gara. Nella ipotesi di pluralità di offerte efficaci, i curatori chiariranno come dovranno avvenire le modalità di rilancio e aumento, quanti saranno i rilanci disponibili e quanto durerà questa gara con una comunicazione che invieranno via PEC. Le modalità sarebbero simili al precedente bando, che prevedeva già la possibilità di pluralità di offerte e quindi anche i meccanismi del rilancio”.

“Se una società, in questo caso quella di Mancini, può validamente acquistare il titolo sportivo e continuare l’attività sportiva, a quel punto si tratta di capire che tipo di piano industriale e investimento si voglia fare per la continuità dell’azienda sul piano strettamente sportivo. Non conosco nel dettaglio questa compagine, nè il loro piano industriale e se ce n’è già uno delineato in linea di massima. Per fare questo passaggio immagino che l’ambizione sia quella di partire da una categoria di certo non inferiore alla Lega in cui si trova il Catania. E spero da tifoso in un rilancio immediato, in un investimento concreto”.

“Credo che per quello che è noto non vi sia una disponibilità patrimoniale tale da prorogare chissà di quanto l’esercizio provvisorio, anche perchè lo svolgimento di ogni partita comporta già di per sè delle spese. Da qui la necessità per i curatori di fissare a breve l’esercizio provvisorio e tastare un pò il polso a questo potenziale offerente per verificare se l’interesse è davvero concreto. Bando più stimolante adesso? Sostanzialmente non cambia molto rispetto al precedente. Chi presenta un’offerta sa già di dovere affrontare una gara, essendo in presenza di una manifestazione d’interesse. Oggi io so che ragionevolmente ho un competitor, nella precedente asta si partiva tutti a bocce ferme. In questo caso so già che mi scontro con una compagine che è tanto interessata da avere presentato una manifestazione autonoma a prescindere dal bando in essere all’interno della procedura. Posto che deve versare interamente il capitale sociale, serve un’integrazione alla cauzione perchè restano ferme tutte le altre condizioni previste dal precedente aviso di vendita”.

