BALDINI a Eleven Sports: “Squadra di pazzi in una stagione pazza. Sipos ottimo attaccante, sarebbe incredibile centrare i playoff”

L’allenatore del Catania Francesco Baldini ai microfoni di Eleven Sports subito dopo il triplice fischio del direttore di gara ad Avellino: “Alleno un gruppo di pazzi, lo dico in maniera benevola. Una squadra che prende cinque gol in un tempo e fa quello che ha fatto oggi non può che essere una squadra di pazzi. Ma la nostra stagione è pazza. Va bene così. Sono tre punti fondamentali. C’è stata una reazione importante. Abbiamo sofferto contro una grande squadra, ma era naturale. Siamo rimasti in dieci e ce la siamo giocata ugualmente. Sipos ha risposto alla grande? La sfortuna di Sipos è di avere trovato Moro quest’anno che è andato fortissimo. Ho provato a farli giocare insieme qualche volta ma il rendimento non era il solito. Però avevo la convinzione che se avesse giocato tutte le partite avrebbe fatto diversi gol anche Sipos perchè è un ottimo attaccante. Questa vittoria ci allontana dalla zona pericolosa, da qui in avanti proveremo a fare qualcosa d’incredibile perchè dopo una stagione del genere centrare i playoff sarebbe qualcosa d’incredibile”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***