GAUTIERI (Avellino): “Preso lo 0-1 nell’unica palla gol del Catania, ma non possiamo essere questi…”

Comprensibilmente amareggiato l’allenatore dell’Avellino Carmine Gautieri, a conclusione del match che ha visto i biancoverdi perdere di misura, in casa, contro il Catania. Queste le parole più significative evidenziate da tuttoavellino.it: “Siamo entrati in campo con il piglio giusto, con la giusta cattiveria, anzi fin troppa, visto che dopo 30 secondi abbiamo rischiato di restare in 10. Abbiamo fatto la partita che dovevamo. Poi abbiamo preso gol sull’unica palla gol del Catania, ma non siamo stati bravi a rimettere la gara in equilibrio, nonostante l’uomo in più. Bisogna cambiare registro, dispiace perché dobbiamo reagire a questo momento complicato, gli obiettivi da raggiungere sono importanti e dobbiamo lottare per raggiungerli. Abbiamo fatto dei passi indietro notevoli, non voglio alibi, nonostante i tanti problemi. Dobbiamo capire cosa stiamo sbagliando e dobbiamo farci un esame di coscienza. Non possiamo essere quelli del secondo tempo di Messina e di oggi. Stiamo lavorando, ma evidentemente quello che stiamo facendo non basta. Bisogna fare di più, altrimenti si rischiano brutte figure”.

