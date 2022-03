CATANIA-TARANTO: fischio d’inizio il 13 aprile ma la società rossazzurra spera in una soluzione alternativa

Nel corso del lungo intervento di lunedì a ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’, ai microfoni di Globus Television, l’allenatore del Catania Francesco Baldini si è anche espresso nello specifico sulla decisione della Lega di posticipare il fischio d’inizio dell’incontro casalingo con il Taranto al 13 aprile. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: “Purtroppo hanno inserito la data del recupero pochi giorni prima del derby di Palermo. Stiamo parlando con la Lega per trovare una soluzione ma non sarà semplice. Prima avremo il Latina in casa, trascorsi tre giorni il Taranto, sabato 16 il Palermo al ‘Barbera’. Ne discutiamo con la Lega e vedremo un pò. Questa stagione è stata molto complicata da questo punto di vista”.

