EX ROSSAZZURRI – Marchese: “Voglio rimettermi in gioco. Via da Catania per problemi economici”

Sentito dai colleghi di tuttobari.com, l’ex rossazzurro Giovanni Marchese scalpita per ripartire da una nuova importante opportunità professionale: “Ho il patentino Uefa A, potrei allenare in C. L’anno scorso ho guidato la Primavera del Catania con ottimi risultati, arrivammo terzi con ragazzi sotto età. Poi purtroppo a causa dei problemi economici del club ho lasciato. In estate ho rifiutato qualche proposta, una anche dall’estero, ma ora sono pronto a rimettermi in gioco”.

