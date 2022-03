VERSO VIBONESE-CATANIA: rossazzurri al “Razza” sette mesi dopo la prima vittoria stagionale

22 Agosto 2021. Il Catania di Francesco Baldini scese in campo per la prima gara ufficiale della stagione 2021/22, in Coppa Italia Serie C per affrontare la Vibonese allo stadio “Luigi Razza”. Sono trascorsi sette mesi dal match di esordio stagionale dei rossazzurri, vittoriosi di misura grazie al gol di Reginaldo nel corso del primo tempo supplementare.

Gli etnei, pur con molte defezioni ed alcuni problemi di tesseramento, espugnarono per la prima volta nella storia Vibo Valentia. Primo tempo piuttosto piacevole che si aprì con gli etnei proiettati sin da subito in avanti. Al 14’ Vibonese vicinissima al vantaggio con la punizione di La Ragione che si andò ad infrangere sul palo, sulla ribattuta Basso non trovò il tap-in vincente. Al minuto 36 il Catania sfiorò il gol grazie allo splendido colpo di tacco di Russotto a smarcare Provenzano a centro area, ma l’ex Sicula Leonzio, a tu per tu con il portiere, vanificò l’azione calciando tra i piedi dell’estremo difensore.

L’inizio della seconda frazione di gioco registrò tre buone occasioni da parte del Catania non adeguatamente sfruttate da Russini, Ceccarelli (la cui punizione finì sulla traversa) e Provenzano. Al minuto 55 l’episodio che avrebbe potuto cambiare il match: Ceccarelli anticipò un difensore avversario e, atterrato in area, ottenne un calcio di rigore. Dal dischetto però Mengoni fu bravissimo ad intuire e respingere la conclusione di Russini. Qualche secondo dopo ancora quest’ultimo provò a sfruttare un’incertezza difensiva ma la conclusione fu respinta dal portiere.

Catania che per tutto il secondo tempo cercò la via del gol, non riuscendo nell’intento. Così si resero decisivi i tempi supplementari. Al 100’ il Catania trovò finalmente il vantaggio. Splendido uno-due tra Piccolo e Reginaldo con il numero 14 che venne vistosamente trattenuto a centro area. Dal dischetto si presentò Reginaldo, impeccabile nella trasformazione del rigore. Al termine dell’incontro il Catania ottenne l’accesso al secondo turno della Coppa Italia di Serie C. Da segnalare la presenza a difesa dei pali del giovanissimo Borriello e di altri baby rossazzurri: Frisenna, Bianco e Russo.

GLI HIGHLIGHTS DELL’INCONTRO

TABELLINO PARTITA

MARCATORE: 100′ Reginaldo (rig.)

VIBONESE (4-3-2-1): Mengoni; Ciotti, Vergara, Risaliti (53′ Polidori), Mahrous (96′ Mauceri); Cattaneo, Basso, Grillo (80′ Ngom); Spina, Senesi (53′ Bellini); La Ragione (62′ Persano).

A disp. di D’Agostino: Marson, Falla, Fomov, Alvaro, Tumbarello, Leone.

CATANIA (4-3-3): Borriello; Calapai, Giosa (84′ Zanchi), Monteagudo, Pinto; Rosaia, Maldonado (90′ Frisenna), Provenzano (90′ Bianco); Ceccarelli (61′ Piccolo), Russini (61′ Reginaldo), Russotto (102′ Russo).

A disp. di Baldini: Truppo.

Arbitro: Alberto Ruben Arena (Torre del Greco)

Assistenti: Fabio Mattia Festa (Avellino) ed Amedeo Fine (Battipaglia)

Quarto ufficiale: Fabio Rosario Luongo (Napoli)

NOTE: 2′ di recupero p.t.; 5′ di recupero s.t.

AMMONITI: Cattaneo, Rosaia, Russotto, Zanchi, Pinto

