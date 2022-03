EX ROSSAZZURRI: si spegne il padre di Simeone

Dramma vissuto dall’ex allenatore del Catania Diego Pablo Simeone. Uno dei dolori più grande che si possa provare, la perdita di un genitore. L’Atletico Madrid, prestigioso club che allena dal 2011 con il quale ha raccolto finora tanti successi e risultati, ieri ha comunicato sui social la notizia della tragica scomparsa del padre del Cholo: “La famiglia “rojiblanca” – si legge in una nota – è in lutto per il decesso di Carlos Simeone, padre del nostro allenatore. Vogliamo esprimere le nostre sincere condoglianze e unirci al dolore della famiglia. Riposa in pace”. Sentite condoglianze a cui si associa la nostra redazione.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***