FOGGIA-CATANIA: dirigerà Pascarella, precedenti e statistiche arbitro in Serie C

Sono stati designati gli arbitri per la 14/a giornata di ritorno di Serie C. Foggia-Catania, valida per il girone C ed in programma domenica pomeriggio allo stadio “Pino Zaccheria” sarà diretta dal sig. Mattia Pascarella della sezione di Nocera Inferiore, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Pellino (Frattamaggiore) ed Emanuele Bocca (Caserta). Quarto ufficiale Lucio Felice Angelillo (Nola).

Si registra un precedente da direttore di gara con il Catania per il “fischietto” campano: Virtus Francavilla 0-1 Catania (gol di Sarao) risalente al 18 ottobre 2020. Pascarella ha diretto anche una gara del Foggia, vittorioso per 1-0 e proprio contro il Francavilla l’11 dicembre scorso (rete di Ferrante allo “Zaccheria”).

In Serie C Pascarella registra 57 presenze (20 nel girone A, 22 nel girone B, 11 nel girone C, 1 nei playoff e 3 in Coppa Italia), 235 ammonizioni comminate (79 nel girone A, 97 nel girone B, 48 nel girone C, 5 nei playoff e 6 in Coppa Italia), 12 espulsioni (4 rossi diretti, 8 doppie ammonizioni) e 11 rigori assegnati (3 nel girone A, 4 nel girone B, 4 nel girone C). Il bilancio nel gruppo C è di 8 vittorie per le squadre di casa, 1 pareggio ed 1 successo esterno, quello sopra citato del Catania. L’ultima partita arbitrata nel raggruppamento meridionale è il derby Palermo 2-2 Messina (2 febbraio 2022).

