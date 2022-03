MENICHINI (all. Monterosi): “A Catania grande partita contro un grande avversario, non abbassiamo la guardia”

Parla un motivato Leonardo Menichini, alla vigilia di Catania-Monterosi. L’allenatore della squadra laziale rilascia le seguenti dichiarazioni attraverso i canali ufficiali biancorossi: “Dispiace per chi non potrà essere della partita ma dobbiamo mettere su una squadra che possa combattere e mantenere lo spirito di sempre. Quello che ci ha permesso di fare dei risultati nelle ultime partite, giocando con sacrificio, aggredendo, adottando l’atteggiamento giusto, giocando la palla quando siamo in possesso ed essendo aggressivi in fase di non possesso. Ci attende una grande partita contro un grande avversario, che sta facendo molto bene con giocatori importanti per la categoria, uno su tutti il capocannoniere Moro. Per il resto sappiamo che sarà una gara molto complicata e piena di difficoltà, insidie. Abbiamo fatto vittorie anche su campi importanti ma dobbiamo sempre tenere molto alta l’asticella della concentrazione, della rabbia e della determinazione perchè il campionato è molto difficile e ancora i giochi si devono fare per quanto riguarda le posizioni di alta e bassa classifica. Non abbassiamo la guardia perchè ci si può trovare coinvolti in situazioni spiacevoli”.

