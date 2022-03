GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “Notizie molto negative dal Tribunale, massimo rispetto per Catania”

Queste le parole del Presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, a commento della seconda asta andata deserta per l’acquisizione del ramo sportivo aziendale del Catania: “Le notizie dal tribunale di Catania sono molto negative. Attendiamo le conseguenti determinazioni che spettano al tribunale. Massimo rispetto per la preoccupazione di una città e di una tifoseria gloriosa. Rispetto vuol dire stare in attesa, ci sarà il tempo per parlare”.

