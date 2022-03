PRIMAVERA: Catania impegnato col Foggia, Russo ne convoca 22

La Primavera del Catania è pronta a disputare il suo nono match interno stagionale, in programma domani alle 14.30 a Torre del Grifo: la principale formazione giovanile rossazzurra, attualmente sesta in classifica con 22 punti, sfiderà il Foggia, nono a quota 8, in occasione della diciassettesima giornata del girone C del torneo Primavera 3 – “Dante Berretti”, edizione 2021/22. La gara si disputerà a porte chiuse.

L’allenatore catanese Orazio Russo ha convocato 22 giocatori, di seguito gli atleti a disposizione:

Portieri – Coriolano (2003), Passanisi (2005), Romeo (2004).

Difensori – Cannavò (2004), Caramanno (2004), Magrì (2004), Napoli (2004), Nardo (2005), Papale (2004), Scaletta (2004).

Centrocampisti – Di Pietro (2005), Giannone (2004), Napolitano (2005), Platania (2004), Russi (2004), G.Russo (2004), Sciuto (2003).

Attaccanti – Al Sein (2004), Castillo (2005), Maltese (2004), Nicolosi (2004), Pisasale (2005).

