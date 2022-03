SERIE C – Gautieri (all. Avellino): “Catania? Sconfitta che mi ricorda il ko dell’Italia…”

L’allenatore dell’Avellino Carmine Gautieri torna in conferenza stampa sui recenti passi falsi casalinghi della sua squadra con Messina e Catania: “Se io vado a guardare i dati, dico che la mia squadra per 60-65 minuti crea ma non finalizza quanto produce. Questo lo dobbiamo assolutamente migliorare capendo che le partite vanno anche chiuse. Perchè noi, come contro Catania e Messina, nel primo tempo abbiamo creato tanto e finalizzato poco. Poi succede quel che è accaduto all’Italia, non c’è stata partita, un contropiede, una seconda palla persa e si esce fuori da un Mondiale. Noi dobbiamo essere convinti e decisi in tutto quello che si fa, consolidando la migliore posizione di classifica in chiave playoff”.

