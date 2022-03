EX ROSSAZZURRI – Mihajlovic: “Rischio ritorno leucemia. E’ molto coraggiosa per affrontare uno come me, stavolta giocherò d’anticipo”

L’ex allenatore del Catania Sinisa Mihajlovic è costretto a fermarsi. Ha convocato una conferenza stampa in cui ha annunciato che dovrà nuovamente affrontare un ricovero e un percorso terapeutico per scongiurare il riaffacciarsi della leucemia. Due anni e mezzo fa era stato colpito da leucemia mieloide acuta ad alto rischio. Un percorso lungo che aveva portato a un trapianto di midollo.

“Come sempre, gioco a viso aperto e non mi nascondo – dichiara l’attuale tecnico del Bologna – Svolgo ciclicamente delle analisi molto approfondite dopo che due anni e mezzo fa sono stato colpito dalla leucemia mieloide ad alto rischio e sapete tutti il mio percorso. In questi anni la mia ripresa è stata ottima, ma purtroppo queste malattie sono subdole e bastarde. Dalle ultime analisi sono emersi dei campanelli d’allarme e potrebbe presentarsi il rischio di una ricomparsa della malattia. Per evitare che questo possa accadere mi è stato consigliato d’intraprendere un percorso terapeutico che possa eliminare sul nascere questa ipotesi negativa. Stavolta non entrerò in tackle come due anni e mezzo fa su un avversario lanciato ma giocherò d’anticipo per non farlo partire. Si vede che questa malattia è molto coraggiosa per avere ancora voglia di tornare ad affrontare uno come me. Io sono qua, se non è bastata la prima lezione gliene daremo un’altra”.

“Questo è il percorso della vita, fatto di discese, salite, rettilinei, curve. E a volte s’incontrano anche delle buche improvvise. Si può cadere ma trovando sempre la forza di rialzarsi e riprendere il cammino. All’inizio della prossima settimana sarò ricoverato e so di essere in ottime mani. Al contario di due anni e mezzo fa quando ha stento ho trattenuto le lacrime, questa volta mi vedete più sereno. So cosa devo fare e soprattutto la mia situazione è molto diversa da allora. Spero che i tempi siano brevi. Farò di tutto per renderli ancora più veloci ma dovrò sicuramente saltare alcune partite. Nelle difficoltà si misura il coraggio e la capacità di reazione degli uomini”.

Queste le parole più significative di Mihajlovic, ne approfittiamo per rivolgere al tecnico serbo i nostri migliori auguri. Sicuri che supererà anche questa.

