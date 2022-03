SERIE C – Logiudice (D.S. Fidelis Andria): “Asta Catania, sarebbe delittuoso non sfruttare l’occasione”

“Siamo tutti in attesa di ciò che succederà. Dopo tutte le possibilità di salvezza date, non sfruttare l’occasione nemmeno domani sarebbe delittuoso”. Parole rilasciate a tuttoc.com dal Direttore Sportivo Pasquale Logiudice, attualmente operativo nella Fidelis Andria e che, ai tempi della gestione Pulvirenti in Serie A, ha lavorato proprio con la società rossazzurra nelle vesti di osservatore. Si cerca di capire cos’accadrà in occasione della seconda asta indetta dal Tribunale, che ha dimezzato il prezzo base rispetto al milione di euro fissato precedentemente. In caso di esito negativo sarebbe concreto il rischio di un’esclusione del Catania dal campionato, con tutte le conseguenze che questo comporterebbe anche ai fini della classifica e della regolarità del torneo.

