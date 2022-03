STAMPA LAZIALE: “Troppo Catania per un Monterosi falcidiato dalle assenze”

Vediamo come la stampa laziale fotografa la partita vinta dal Catania contro il Monterosi Tuscia. “Il Monterosi Tuscia si arrende al Catania”, titola tusciaweb.eu che aggiunge: “Tante assenze, una prestazione al di sotto dello standard abituale e una sconfitta giusta”, sottolineando il fatto che “la squadra di casa, più cinica e reattiva, gioca una buona partita e passa con una rete nel primo tempo e due nella ripresa, senza subire praticamente nulla al di là del calcio di rigore trasformato da Costantino nel finale”. Per il Catania “tre punti importanti per uscire dalla zona calda della classifica”, mentre “per gli uomini di Menichini, sempre lontani dai bassifondi, una battuta d’arresto che spegna momentaneamente i sogni playoff”.

Newtuscia.it parla di “Monopoli sottotono” e di un Catania che “merita e vince”, giocando “a tratti un bel calcio”. L’edizione viterbese de Il Messaggero vede “troppo Catania per un Monterosi falcidiato dalle assenze”. Ben 12 gli assenti in casa biancorossa, “con quattro calciatori della Primavera aggregati all’ultimo”. Il Catania “domina con le reti di Russini, Biondi e Russotto che incanalano il match verso la parte etnea. Nel finale c’è il primo ed unico lampo del Monterosi: fallo di mano di Cataldi e calcio di rigore per i biancorossi che realizzano il gol della bandiera con Costantino, il quale rende meno amara una serata storta che non pregiudica una classifica che resta buona, viste le contemporanee sconfitte di Messina e Paganese”.

Su tusciaup.com si legge: “Il Monterosi capitola al Massimino. Privi di diversi elementi, come peraltro sta accadendo da tempo, i biancorossi sono apparsi lontani parenti di quel Monterosi che aveva espugnato Pagani e Campobasso, battuto il Messina ed il Taranto. Un passo decisamente indietro sul versante della prestazione aggravato dal fatto che di fronte i laziali avevano un avversario con la testa alle pesanti questioni extracalcistiche”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***