SERIE C – Greco (D.G. Picerno): “Salvezza? Teniamo d’occhio la situazione del Catania…”

Il Direttore Generale del Picerno Vincenzo Greco non si fida della classifica, soprattutto alla luce del rischio esclusione del Catania dal campionato. Queste le sue parole ai canali ufficiali del club evidenziate da tuttoc.com: “La salvezza non è a un passo, dobbiamo tenere d’occhio la situazione Catania perché può stravolgere la classifica. Se dovesse essere escluso dal campionato perderemmo tre punti in classifica e cambierebbero un po’ di cose sia nella corsa promozione che nella corsa salvezza. Non facciamo calcoli, pensiamo a fare punti: l’obiettivo resta la salvezza, se poi il 24 aprile saremo nei playoff sarà ancora meglio”.

