STAMPA NAZIONALE – Cucci: “Catania, il Comune faccia qualcosa. La città non merita tormenti e incertezze”

Italo Cucci, ex direttore del Corriere dello Sport, giornalista che seguì da vicino le vicende di Angelo Massimino nella calda estate del 1993, nel corso della trasmissione ‘Unica Night’ su TeleJonica sprona le istituzioni catanesi a fare qualcosa affinchè il Catania venga salvato. Ecco quanto evidenziato da TuttoCalcioCatania.com: “Per salvare il Catania bisogna fare qualcosa sopra le righe. Tanto di cappello ai tribunali ma a volte si ingarbugliano le cose. il Comune credo che potrebbe provare a fare qualcosa che sia l’ultima arma di convincimento per salvare la società. E’ brutto buttare via tutto così. Il Catania è in Serie C, sant’Iddio. Si può avere dal Tribunale una risposta accondiscendente per rimettere in cammino la pratica che si è fermata per una pec. A me dispiacerebbe apprendere che il Catania scompaia per una pec. Ci vorrebbe un intervento bonario del Comune per provare a risolvere la questione. La Serie C è comunque un campionato importante, scendere da lì diventa un grosso problema. A Mancini dico che chi intende prendere il Catania deve cominciare bene, con una mossa che dia un sorriso e non una botta al fegato. Catania non merita di avere sempre tormenti e incertezze”.

