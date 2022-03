LA SICILIA – La rabbia dei tifosi: “Perchè nessuno vuole comprare il Catania?”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Più che giustificata la rabbia dei tifosi del Catania dopo che la seconda asta è andata deserta. All’interno del quotidiano La Sicilia si leggono le considerazioni del popolo rossazzurro sui social. Sostanzialmente ci si chiede come sia possibile che nessuno abbia la forza e la voglia di comprare il Catania. Possibile che una realtà con un bacino d’utenza così ampio non possa interessare? La desertificazione della seconda asta è coincisa peraltro con il giorno in cui Angelo Massimino volò in cielo, 26 anni fa. Il Cavaliere viaggiava alla volta di Palermo per difendere il Catania, non per affossarlo. Adesso il rischio è quello di essere davvero arrivati ai titoli di coda. Il pensiero dei tifosi è chiaro: si può sparire in questo modo? Si può credere a chiunque dichiari interesse e amore verso una piazza, salvo poi non riuscere a chiudere un affare che è il punto d’orgoglio di una Catania che rischia di rimanere senza la propria squadra di calcio? “Catania non è terra di conquista – si legge – e neanche una città che accetta clamorose prese per i fondelli”.

