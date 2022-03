STAMPA PUGLIESE: “Catania-Taranto, gara a forte rischio”

“Il Covid dilaga in casa Taranto”, si legge su blunote.it. I colleghi pugliesi evidenziano infattti come, alle 19 positività riscontrate la scorsa settimana, se ne aggiungono altre cinque per un totale di 24 contagiati. Dopo il rinvio della gara con il Monopoli, che si sarebbe dovuta giocare domenica 20 marzo e sarà recuperata mercoledì 6 aprile alle 14.30, viene riportato che “quasi sicuramente sarà rinviata anche la sfida in programma al “Massimino” di Catania domenica 27 marzo. La situazione verrà monitorata nelle prossime ore, ma è difficile che si possa stabilizzarsi prima di domenica. Da valutare anche la sfida del “Renzo Barbera“ con il Palermo, fissata per le 21.00 di mercoledì 30 marzo”.

