VERSO FOGGIA-CATANIA: sfida importante per testare ambizioni e potenzialità dei rossazurri

Con l’acquisizione del ramo caratteristico d’azienda da parte di Benedetto Mancini e della sua società (FC Catania 1946), il Catania Calcio si è assicurato quantomeno il completamente dell’attuale stagione agonistica. Pur permanendo dubbi e perplessità legate all’effettiva progettualità e disponibilità economica dell’imprenditore romano, per il momento gli sforzi di tutti dovranno essere proiettati unicamente sul segmento sportivo. Dopo mesi di frustrazione ed incertezza dettate dalle vicende societarie, la squadra adesso può finalmente concentrarsi soltanto sull’aspetto calcistico, provando ad alzare l’asticella dei propri obiettivi e puntando con decisione ai playoff.

Il secondo pareggio interno della stagione ha sicuramente rallentato la rincorsa verso gli spareggi promozione ma, contemporaneamente, ha permesso di capire come questi ragazzi non si sentano ancora arrivati, cercando per tutto il secondo tempo di agguantare un successo sfumato soltanto per un’unica rocambolesca e sfortunata azione pericolosa creata dal Campobasso. In ogni caso il punto conquistato al cospetto dei molisani deve essere visto con positività, dato che ha comunque consentito agli etnei di allungare sulla zona retrocessione (+8) e di accorciare le distanze dai playoff (-2).

I prossimi impegni stagionali saranno tutt’altro che agevoli (Foggia, Avellino e Taranto) ma rappresenteranno il banco di prova ideale per capire quali siano effettivamente le reali potenzialità di questa squadra. La sfida di domenica (ore 14:30) allo “Zaccheria” metterà l’una contro l’altra due compagini dal passato glorioso e che fanno dell’attacco della profondità e dell’espressione di un calcio propositivo e dinamico i propri cavalli di battaglia. Foggia-Catania sarà anche la sfida tra la seconda e terza forza del torneo per numero di reti all’attivo (rispettivamente 52 e 49 gol fatti) e tra due tecnici, Zeman e Baldini, entrambi amanti del 4-3-3.

Sconfiggere i satanelli in casa loro sarà impresa ardua (7º posto per rendimento interno) ma questo Catania ha già dimostrato di non darsi mai per vinto, riuscendo a ribaltare i pronostici sfavorevoli ed a regalare soddisfazioni inaspettate. La trasferta pugliese dunque sarà il test giusto per capire se gli etnei possano ambire a qualcosa in più, provando magari a restituire il favore dell’andata dove la compagine di Zeman ribaltò completamente il punteggio grazie al rigore realizzato da Ferrante a tempo ormai scaduto.

