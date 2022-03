VERSO L’ASTA (Sondaggio): come valuteresti l’eventuale aggiudicazione da parte di Mancini?

Benedetto Mancini si è pubblicamente esposto, assicurando che venerdì sarà certa la sua partecipazione alla seconda asta indetta dal Tribunale per l’acquisizione del ramo sportivo aziendale del Catania.

L’imprenditore romano ha ammesso anche di avere preparato tutta la documentazione necessaria per la costituzione di una società che dovrà portare il nome della città di Catania, ma alla data di mercoledì 2 marzo 2022 non vi è alcuna traccia nel Registro delle Imprese. Non resta che attendere se effettivamente Mancini parteciperà all’asta e/o lo faranno altri soggetti. A proposito dell’ipotesi Mancini, chiediamo ai tifosi come vedrebbero tale possibilità attraverso la pubblicazione di un sondaggio. Esprimi la tua preferenza attraverso il sondaggio proposto da TuttoCalcioCatania.com e clicca, in basso, su “invia” dopo avere selezionato l’opzione desiderata:

