VERSO L’ASTA: Felleca si defila definitivamente o depositerà l’offerta?

E’ stato uno dei principali nomi saltati fuori dal momento in cui il Tribunale ha indetto la seconda asta per l’acquisizione del ramo sportivo aziendale del Calcio Catania. Roberto Felleca aveva anche ammesso un potenziale interesse nei confronti del club. Ultimamente sembra essersi defilato, vista la portata dell’investimento da effettuare soprattutto in prospettiva futura. Ma potrebbe anche essere una strategia, quella di sparire dai riflettori in un momento in cui, invece, Benedetto Mancini si è pubblicamente esposto assicurando che parteciperà all’asta. Sarà davvero così? L’imprenditore romano fornirà le garanzie necessarie? Oppure la vicenda si concluderà con un nulla di fatto? Colpi di scena all’orizzonte? Vedremo. E chissà che chi è attualmente in silenzio invece non possa farsi avanti venerdì. Tra questi, appunto, il già citato Felleca che dopo avere preso le redini di Como e Foggia negli ultimi anni, valuta la possibilità di tornare nel calcio alle giuste condizioni. Il momento della verità si avvicina, presto saremo chi effettivamente depositerà l’offerta.

